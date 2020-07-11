В Екатеринбурге COVID-19 заразились ещё 175 человек

13:09 | 12.07.2020

Фото: primorsky.ru

По данным на 12 июля, в Екатеринбурге за последние сутки зарегистрировали ещё 175 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.



в Свердловской области за сутки зарегистрировали ещё 286 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 15909 человек. Умер ещё один человек, за всё время – 157. Выписано из больниц 68 человек. Всего вылечились 9896 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»