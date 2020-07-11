Почти 9900 свердловчан вылечились от коронавируса

13:01 | 12.07.2020

Фото: РИА Новости

Из больниц Свердловской области за сутки по выздоровлению выписались 68 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. Всего вылечились 9896 пациентов.



На Среднем Урале за сутки зарегистрировали ещё 286 случаев заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 15909 человек. Умер ещё один человек, за всё время – 157.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»