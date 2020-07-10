Футболисты «Урала» проведут матч с «Краснодаром»

11:40 | 12.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Сегодня, 12 июля, футболисты «Урала» на выезде проведут матч 28 тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Начало встречи запланировано на 22:30 по уральскому времени.



В Краснодар подопечные Дмитрия Парфёнова прилетели в субботу вечером после предыгровой тренировки в Екатеринбурге. Посмотреть матч можно будет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».



Как отмечается пресс-служба ФК «Урал», футболисты «Краснодара» опережают екатеринбуржцев на 10 очков и находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Урал» продолжают борьбу за шестое место. Пока команда уступает одно очко «Уфе».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»