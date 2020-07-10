В Екатеринбурге закроют для движения транспорта три улицы

10:02 | 12.07.2020

На предстоящей неделе в Екатеринбурге перекроют для движения транспорта три улицы.



С 15 июля по 30 августа закроют участок улицы Шаумяна от улицы Автономных Республик до улицы Хасановской. Там проведут работы по перекладке ливневой канализации.



С 17 по 19 июля перекроют проспект Седова в районе дома №27. Екатеринбургская теплосетевая компания будет ремонтировать тепломагистраль.



С 19 июля и по 15 октября будет перекрыта улица Чайковского от дома №85/2 до дома №90, где также пройдёт ремонт тепломагистрали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»