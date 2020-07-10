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09:47 | 12.07.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

15-летний мальчик попал под машину в Екатеринбурге

Накануне поздним вечером, в 22:30, в Екатеринбурге на улице Титова, 1 произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетий пешеход. Об этом «Вечерним ведомостям» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города.

По предварительной информации, водитель Lada Kalina ехал по Титова со стороны Братской в сторону Рижского переулка и допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.  

Пострадавшим оказался 15-летний мальчик. С переломом правой голени его доставили в ДГКБ № 9.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что автомобилем управлял 36-летний мужчина со стажем вождения 11 лет. Водитель пояснил, что с правой стороны по тротуару двигалась группа подростков, один из которых неожиданно выбежал на дорогу. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Водителю мальчик пояснил, что во время движения он увидел нужный трамвай и побежал на трамвайную остановку. Чтобы успеть, он решил сократить путь и перебежать вне пешеходного перехода, но не посмотрел по сторонам.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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