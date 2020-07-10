В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов не работают сразу несколько светофоров

Сегодня вечером в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вышли из строя светофоры сразу на трёх перекрестках, передает veved.ru.Светофоры не работают минимум с 20.00 часов, однако на момент публикации «поломку» так и не починили.Неработающий светофор на пересечении проспекта Космонавтов-Мяковского, следующий после него (на переезде трамвайных путей), и ещё один на перекрестке проспект Космонавтов-переулок Мельковский.Отметим, что вышли из строя светофоры как в сторону Уралмаша, так и в сторону центра.