Свердловчане увидят сближение Луны и Марса, Альдебарана и Венеры

Сегодня ночью жители Свердловской области смогут увидеть сближение Луны с Марсом, а также яркой звезды Альдебаран с Венерой (около 03:00 по местному времени).«Венера окажется рядом с яркой звездой Альдебаран. Наблюдать их можно на северо-востоке низко над горизонтом и, к сожалению, на довольно светлом небе. Разделять их будет примерно два лунных диска», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.В это же время можно будет увидеть невооруженным глазом сближение Луны и Марса. Их будет разделять примерно пять лунных дисков. По словам Санакоева, «Красная планета» сблизилась с Землей, заметно выделяясь на фоне остальных звезд своим необычным свечением.