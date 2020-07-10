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18:52 | 11.07.2020
Фото: photocentra.ru
Свердловчане увидят сближение Луны и Марса, Альдебарана и Венеры
«Венера окажется рядом с яркой звездой Альдебаран. Наблюдать их можно на северо-востоке низко над горизонтом и, к сожалению, на довольно светлом небе. Разделять их будет примерно два лунных диска», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
В это же время можно будет увидеть невооруженным глазом сближение Луны и Марса. Их будет разделять примерно пять лунных дисков. По словам Санакоева, «Красная планета» сблизилась с Землей, заметно выделяясь на фоне остальных звезд своим необычным свечением.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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