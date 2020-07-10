В Свердловской области на коронавирус обследовались более 630 тысяч человек

18:49 | 11.07.2020

Фото: news.yandex.ru

По данным на 11 июля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 12152 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 11542 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 682992. Обследовано всего 636302 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 280 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 623 случая новой коронавирусной инфекции.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»