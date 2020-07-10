В Екатеринбурге парень покусал девушку, а потом кинулся на нее с мечом

16:54 | 11.07.2020

Фото: e1.ru

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с ночной дракой на Эльмаше: парень напал на девушку, покусал ее, а потом вернулся и кинулся на нее с мечом.



По словам пострадавшей, она со своим молодым человеком провожала подругу на такси, когда к ним подошел местный житель и начал оскорблять девушку, называть ее «жирухой». Девушка пыталась парировать, однако дебошир напал на нее, укусил и повалил на землю. «Потом убежал и вернулся с каким-то мечом с «Али Экспресс», стал им размахивать и угрожал меня убить им. Мой молодой человек заступался за меня, но он худенький, хрупкий, тот вырвался», – цитирует Е1 екатеринбурженку.



В отделе полиции №14 устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»