В Екатеринбурге в пожаре пострадал человек

16:32 | 11.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Екатеринбурге на улице Патриса Лумумбы случился пожар: горели личные вещи в квартире на первом этаже 14-этажного многоквартирного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:48 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали девять спасателей на трех спецмашинах. Огнеборцы эвакуировали из дома 30 человек, в том числе пять детей.



Все работы на месте происшествия завершились в 14:14 по местному времени. Причины возгорания выясняются. Пострадал один человек – его эвакуировали в горбольницу №23.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»