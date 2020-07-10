Стала известна причина гибели группы Дятлова в 1959 году

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16:18 | 11.07.2020
Фото: twitter.com
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«Группа ушла на 50 метров [от палатки], и они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они все сделали правильно. Но здесь есть вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 метров. Они отошли на 50», – отметил он.
Сотрудники прокуратуры для подтверждения теории проверили эксперимент, доказывающий, что в данных погодных условиях палатку найти невозможно. При этом температура воздуха в день гибели туристов составляла -40… -45 °С: группа спустилась дальше и развела костер, но это не помогло согреться туристам.
«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», – добавил Курьяков.
Напомним, возобновление проверки на перевале началось еще в 2019 году – спустя 60 лет после трагедии: правоохранителям предстояло отсеять неправдоподобные теории, чтобы добраться до истины. Результаты проверки Курьяков огласил сегодня.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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