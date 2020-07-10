На заброшенном элеваторе в Артемовском случился пожар

14:02 | 11.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Артемовском случился пожар – горел мусор в бесхозном здании элеватора на территории заброшенной хлебной базы.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:04 по местному времени. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 24 спасателя на девяти спецмашинах.



Все работы завершились в 09:15 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»