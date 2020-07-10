Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,06 балла

12:58 | 11.07.2020

Фото: twitter.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,06.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 8 июля – 263; 9 июля – 276; 10 июля – 275; 11 июля – 280. Сумма – 1094.



Дата – количество заболевших: 4 июля – 268; 5 июля – 266; 6 июля – 270; 7 июля – 226. Сумма – 1030.



Rt – 1094/1030=1,06



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 280 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 623 случая новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»