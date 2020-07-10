Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом

12:51 | 11.07.2020

Фото: progorodnsk.ru

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано два новых случая смерти больного COVID-19. Всего в регионе скончались 156 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 15 623 случая заражения (+280 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 191 человек, в среднем – 761, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 306 человек, всего в регионе врачи вылечили 9 828 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»