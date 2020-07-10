Уральские врачи вылечили еще 306 пациентов с Covid-19

12:49 | 11.07.2020

Фото: ru.euronews.com

По данным на 11 июля, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 306 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 9 828.



Напомним, в Свердловской области выявлены 15 623 случая заражения (+280 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 191 человек, в среднем – 761, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19 (за все время – 156).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»