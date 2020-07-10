В России выявили еще 6 611 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 378 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлен 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.