Новости дня
12:08 | 11.07.2020
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы за угон «маминой» машины
Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в районе улицы Бебеля правоохранители остановили автомобиль «Опель Корса» для проверки документов. В иномарке были 18-летний водитель и его товарищи – 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Водитель признался, что у него нет водительских прав, а документы на машину находятся «у матери». Когда сотрудники Госавтоинспекции предложили ей позвонить, молодой человек заявил, что ее телефон недоступен.
Несмотря на это, полицейским все же удалось выяснить контактную информацию владелицы автомобиля. Оказалось, женщина ничего не знала об угоне. При этом она добавила, что накануне вечером ее муж занимался ремонтом иномарки и мог потерять ключи. По прибытии на место задержания владелица «Опеля» сообщила, что молодых людей она видит впервые.
На место происшествия подъехала следственно-оперативная группа. По словам молодых людей, они гуляли по улице Стрелочников, когда увидели автомобиль с лежащими на капоте ключами зажигания. Подождав некоторое время, компания решила прокатиться.
В итоге в отношении 18-летнего автоугонщика возбуждено административное производство за управление автомобиля, не имея соответствующего права. Затем всю компанию доставили в отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу. По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция за правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:23 | 11.07.2020
Медики из «красной зоны» получат увеличенные отпускные
14:30 | 11.07.2020
Опубликована статистика умерших с коронавирусом, не озвученная свердловскими властями
14:02 | 11.07.2020
На заброшенном элеваторе в Артемовском случился пожар
12:58 | 11.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 1,06 балла
12:51 | 11.07.2020
Скончались еще два свердловчанина с коронавирусом
12:49 | 11.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 306 пациентов с Covid-19
12:46 | 11.07.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 186 человек
12:36 | 11.07.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 280 человек
12:36 | 11.07.2020
В России выявили еще 6 611 случаев Covid-19
11:27 | 11.07.2020
В Верхней Салде ночью горел магазин в административном здании
10:59 | 11.07.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести женщину
10:32 | 11.07.2020
В Екатеринбург прилетят застрявшие в Ереване туристы
10:02 | 11.07.2020
Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области
09:33 | 11.07.2020
В Свердловской области пропал без вести 49-летний мужчина
22:52 | 10.07.2020
В Екатеринбурге побит второй температурный рекорд
22:22 | 10.07.2020
В 2021 году в Свердловской области может пройти Всероссийски день поля
21:43 | 10.07.2020
В Кургане спасатели ликвидировали крупный пожар
21:08 | 10.07.2020
Уральцев ждут дожди и грозы
20:40 | 10.07.2020
На Урале оперативники ликвидировали зал с игровыми автоматами
20:24 | 10.07.2020
В Реже уволили начальника финансового управления из-за отсутствия необходимого образования
20:10 | 10.07.2020
В Екатеринбурге голый мужчина гулял около здания горГИБДД
19:55 | 10.07.2020
Епархия опубликовала программу Царских дней в Екатеринбурге
18:29 | 10.07.2020
Участники фестиваля Public art в Екатеринбурге представили свои работы
17:54 | 10.07.2020
В екатеринбургской конюшне местный житель убил человека
17:32 | 10.07.2020
Трассу «Москва – Казань» продлят до Екатеринбурга
17:04 | 10.07.2020
В Екатеринбурге более 250 магазинов нарушают «коронавирусные» правила
16:39 | 10.07.2020
Свердловские власти продолжают тратиться на отели для Covid-пациентов
16:07 | 10.07.2020
В краевой детской больнице Прикамья предотвращено возникновение очага коронавируса
15:57 | 10.07.2020
Станция Блочная в Перми сможет стать международным транспортным хабом
15:52 | 10.07.2020
Митрополит Кирилл совершил литургию в монастыре на Ганиной Яме
15:22 | 10.07.2020
В первоуральском пруду дети обнаружили труп мужчины