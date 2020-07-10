Екатеринбуржцу грозит до пяти лет лишения свободы за угон «маминой» машины

12:08 | 11.07.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня в 05:30 по местному времени сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого был 18-летний молодой человек, который заявил, что угнал машину у собственной матери, но это оказалось не так.



Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, в районе улицы Бебеля правоохранители остановили автомобиль «Опель Корса» для проверки документов. В иномарке были 18-летний водитель и его товарищи – 20-летний молодой человек и 16-летняя девушка. Водитель признался, что у него нет водительских прав, а документы на машину находятся «у матери». Когда сотрудники Госавтоинспекции предложили ей позвонить, молодой человек заявил, что ее телефон недоступен.



Несмотря на это, полицейским все же удалось выяснить контактную информацию владелицы автомобиля. Оказалось, женщина ничего не знала об угоне. При этом она добавила, что накануне вечером ее муж занимался ремонтом иномарки и мог потерять ключи. По прибытии на место задержания владелица «Опеля» сообщила, что молодых людей она видит впервые.



На место происшествия подъехала следственно-оперативная группа. По словам молодых людей, они гуляли по улице Стрелочников, когда увидели автомобиль с лежащими на капоте ключами зажигания. Подождав некоторое время, компания решила прокатиться.



В итоге в отношении 18-летнего автоугонщика возбуждено административное производство за управление автомобиля, не имея соответствующего права. Затем всю компанию доставили в отдел полиции № 11 Управления МВД России по Екатеринбургу. По факту угона возбуждено уголовное дело. Санкция за правонарушение предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»