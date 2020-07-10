В Верхней Салде ночью горел магазин в административном здании

11:27 | 11.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Верхней Салде загорелись витрина-холодильник и продукция в торговом помещении административного здания.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:55 по местному времени. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на вызов выехали 10 спасателей на 10 спецмашинах.



Все работы на месте происшествия завершились в 02:26 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»