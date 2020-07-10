В Екатеринбурге ищут пропавшую без вести женщину

10:59 | 11.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 49-летней екатеринбурженки. Светлана Владимировна Трунина (Дорошенко) ушла из дома 7 июля и не вернулась.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза.



При себе имелась черная сумка.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-950-639-66-66.



«Заявление о розыске женщины поступило в полицию 9 июля от дочери. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемая, просьба обращаться по телефонам 356-42-03 или 02», – отметили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»