В Свердловской области пропал без вести 49-летний мужчина

09:33 | 11.07.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 49-летнего жителя Карпинска. Александр Юрьевич Осипов ушел из дома 2 июля и не вернулся.



Приметы: рост 159 см, худощавого телосложения, черные волосы с проседью, серо-голубые глаза. В качестве особых примет указаны татуировки на правом плече, левой руке, груди и на ноге.



На момент пропажи был одет в синюю футболку с красной эмблемой на груди, черное спортивное трико с лампасами, черные кроссовки с зеленой подошвой. При себе имелась красная спортивная сумка.



Если вам что-либо известно о пропавшем, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Ларисе 8-904-54-727-43 и Ольге 8-922-142-33-71.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»