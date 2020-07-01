Уральцев ждут дожди и грозы

21:08 | 10.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области завтра, 11 июля, ожидается сильный ветер до 20 м/с, дожди, грозы и град. В ГУ МЧС уральцам рекомендовали быть бдительными и осторожными.



На водоеме во время грозы спасатели советуют выйти из воды и спрятаться в укрытии. В парках не стоит использовать в качестве укрытия высокие деревья, укрываться стоит только под низкорослыми. Ехать в автомобиле во время грозы также не стоит, лучше переждать непогоду заглушив двигатель.



Тем, кого гроза застала на улице, лучше покинуть открытое пространство и спрятаться в помещении.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»