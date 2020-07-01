В Реже уволили начальника финансового управления из-за отсутствия необходимого образования

20:24 | 10.07.2020

Фото: solreg.ru

В Реже из-за отсутствия необходимого высшего образования уволили начальника финансового управления администрации городского округа Сергея Глотова, об этом рассказали в прокуратуре Свердловской области.



На должности Глотов был с июля 2019 года. После проверки прокуратура выяснила, что он имеет высшее образование по специализации «Инженер-механик» и среднее специальное образование по специализации «Налоги и налогообложение». Но данному должностному лицу необходимо иметь экономическое образование, поэтому прокуратура через суд потребовала уволить Глотова.



Поэтому согласно п. 11 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации (нарушение установленных правил заключения трудового договора, исключающее возможность продолжения работы) начальника финуправления уволили с должности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»