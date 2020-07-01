Новости дня
19:55 | 10.07.2020
Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
Епархия опубликовала программу Царских дней в Екатеринбурге
Напомним, что фестиваль в память о гибели семьи Николая II будет проводиться с 10 по 20 июля. Горожане и гости города смогут посетить фестиваль колокольного звона, различные выставки и концерты, а также пройти традиционным Царским крестным ходом.
Ранее мы писали, что Роспотребнадзор выступил против проведения крестного хода из-за непростой эпидемиологической обстановки.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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