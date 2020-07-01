За сутки в Свердловской области на COVID-19 протестировали 10,5 тысяч человек

19:21 | 10.07.2020

Фото: tomsk.sm-news.ru

За минувшие сутки врачи Свердловской области обследовали на COVID-19 10590 человек, об этом сообщает региональный оперштаб.



Медиками было проведено 11184 исследования проб, забранных у людей, имеющих показания для тестирования.



Всего врачи провели 670840 исследований, обследовали 624760 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»