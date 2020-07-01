Под наблюдением медиков из-за COVID-19 в Свердловской области 21 тысяча граждан

18:00 | 10.07.2020

Фото: m24.ru

Под наблюдением врачей из-за новой коронавирусной инфекции в Свердловской области находится 21 702 гражданина, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



В стационарах региона лечение проходят 5736 человек. Напомним, за последние сутки врачи Среднего Урала выявили 275 случаев заболевания коронавирусом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»