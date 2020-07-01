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17:54 | 10.07.2020

Фото: yandex.ru

В екатеринбургской конюшне местный житель убил человека

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве мужчины в конюшне, расположенной на одном из частных подворий в уральской столице.

По данным СКР по Свердловской области, инцидент произошел в ноябре 2019 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый вступил в конфликт с компанией, отмечающей день рождения одного из друзей. В ходе выяснения отношений мужчине были причинены телесные повреждения, после чего он вооружился хозяйственно-бытовым ножом и кинулся на одного из участников конфликта. Потерпевшего госпитализировали в больницу, однако там он скончался.

Суд назначил обвиняемому 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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