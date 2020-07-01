В первоуральском пруду дети обнаружили труп мужчины

15:22 | 10.07.2020

Фото: группа «Инцидент Первоуральск» во вКонтакте

В Первоуральске отдыхающие на пляже санатория «Лесная сказка» дети обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело прибило к берегу Динасовского пруда, сообщает группа «Инцидент Первоуральск» во вКонтакте.



На место выехали сотрудники полиции, после чего мертвеца увезли. Отмечается, что при первичном осмотре на трупе не было найдено следов насильственной смерти.



По данному факту сотрудники МВД начали проверку. Причину гибели мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»