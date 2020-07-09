Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 1,01 балла

14:00 | 10.07.2020

Фото: ok.ru

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции (Rt) в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, продолжает держаться на отметке, превышающей допустимое для снятия ограничений значение. Сегодня Rt — 1,01.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 7 июля – 226; 8 июля – 263; 9 июля – 276; 10 июля – 275. Сумма – 1040.



Дата – количество заболевших: 3 июля – 227; 4 июля – 268; 5 июля – 266; 6 июля – 270. Сумма – 1031.



Rt – 1040/1031=1,01



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»