Новости дня
14:00 | 10.07.2020
Фото: ok.ru
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 1,01 балла
Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.
Дата – количество заболевших: 7 июля – 226; 8 июля – 263; 9 июля – 276; 10 июля – 275. Сумма – 1040.
Дата – количество заболевших: 3 июля – 227; 4 июля – 268; 5 июля – 266; 6 июля – 270. Сумма – 1031.
Rt – 1040/1031=1,01
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 275 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 15 343 случаев новой коронавирусной инфекции.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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