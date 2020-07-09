Свердловские врачи вылечили еще 279 пациентов с COVID-19

13:16 | 10.07.2020

Фото: samaraonline24.ru

За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению от коронавируса выписались 279 человек. Всего уральские врачи вылечили уже 9 522 пациента с COVID-19.



Также за последние сутки в регионе выявили еще 275 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, в области зафиксировано 15 343 заразившихся.



Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. 790 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»