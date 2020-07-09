В Свердловской области умерли еще 10 человек с коронавирусом

13:13 | 10.07.2020

Фото: politforums.net

На Среднем Урале зафиксировали еще 10 случаев смерти больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в регионе от COVID-19 скончались 154 человека.



Сегодня стало известно о 275 новых случаях заражения коронавирусом в Свердловской области. Общее количество зараженных – 15 343.



Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. 790 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»