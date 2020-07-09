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12:48 | 10.07.2020
Фото: osnmedia.ru
В Сосьвинском РайПО не выплачивают зарплаты работникам
Как рассказали в пресс-службе Свердловской прокуратуры, с 1 апреля 1992 году женщина работала в Сосьвинском РайПО, с июня 2008 года она занимала должность председателя правления. Уволилась она по собственной инициативе в январе 2020 года. Однако в нарушении статей 984.1 и 140 ТК РФ расчет при увольнении в установленном порядке до сих пор не произвели. Задолженность составляет более 140 тысяч рублей.
Помимо этого, прокуратура установила, что еще перед 4 работниками есть задолженность по зарплате от 2 до 6 месяцев, составляет долг более 200 тысяч рублей.
По результатам проверки Серовский городской прокурор на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направил материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности, руководителем организации). Расследование уголовного дела и восстановление трудовых прав работников находится на контроле прокуратуры, – добавили в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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