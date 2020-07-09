Глава свердловского Минздрава объяснил высокую загрузку госпиталей

12:23 | 10.07.2020

Фото: stagila.ru

Глава Минздрава Свердловской области Андрей Цветков рассказал, как работает система здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.



На данный момент почти 40 областных медучреждений перепрофилированы для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией.



– Этим и объясняется высокая загрузка наших так называемых респираторных госпиталей: туда госпитализируются и пациенты с COVID-19, и пациенты с пневмониями. Если бы мы таких пациентов госпитализировали в стационары всех больниц области, как это было традиционно, мы бы такого прироста не увидели: они бы планомерно распределялись по всей сети медучреждений. Но этого делать нельзя, чтобы не допустить заносов инфекции. Отведение же отдельных больниц под коронавирус позволяет нам сохранять «чистыми» медицинские учреждения и сохранить в них и хирургическую помощь, и кардиологическую, и неврологическую — по сути все виды помощи, в том числе ведение беременных, – объяснил Андрей Цветков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»