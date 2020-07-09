Летние веранды в 12 кафе Екатеринбурга могут закрыть

11:57 | 10.07.2020

В столице Урала 12 кафе и ресторанам вынесли предупреждения из-за нарушения социальной дистанции на летних верандах.



— Социальная дистанция должна соблюдаться, за согласованные размеры выходить нельзя. Столики сдвигать тоже не нужно. Заведениям вынесено 12 предупреждений. Не исправятся — будем летние веранды закрывать. Штрафы уже были. Крайняя мера — решение судом о закрытии на срок до трех месяцев. А это почти весь сезон, — сообщил Александр Высокинский в эфире E1.RU.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял еще ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, в том числе он разрешил открыть летние веранды кафе и ресторанов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»