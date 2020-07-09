Ремонт на трассе Пермь – Екатеринбург могут закончить 17 июля

На 331 километре трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург уже заканчивается капремонт путепровода, который начался еще в марте этого года. Из-за ремонта действовал ряд ограничений на основной дороге в связи с демонтажом сооружения.– Менее чем за 5 месяцев строители полностью разобрали существующее искусственное сооружение, затем соорудили новые опоры, пролётные строения, балки, конуса. При возведении путепровода использовались новые технологии. Например, напыляемая гидроизоляция Dorflex, предназначенная для антикоррозийной защиты путепровода - это инновационное покрытие обеспечивает хорошую водонепроницаемость, материал имеет низкое водопоглощение. Также при строительстве использовался литой асфальтобетон и переходные зоны BASF Wabo crete II на деформационных швах. Способ укладки литого асфальта можно сравнить с наливным полом - поверхность получается единая, бесшовная, ровная. Также на этом участке будет устроено искусственное электроосвещение, – рассказали в пресс-службе Уралуправтодора.Новый путепровод планируется полностью открыть для движения уже к 17 июля. Сейчас на сооружении ведутся финальные работы.