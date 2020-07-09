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11:20 | 10.07.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Пожар на подстанции «ЕГРЭС» не повлек серьезных последствий

Пожар на подстанции «ЕГРЭС», произошедший вчера вечером в Артемовском, не повлек серьезных нарушений для оборудования электросетевого хозяйства филиала «Россети Урал», сообщает пресс-служба компании.

Напомним, что вчера в Артемовском на трансформаторной подстанции произошло технологическое нарушение, связанное с повреждением ввода выключателя на энергообъекте.

– Энергетики филиала компании «Россети Урал»-«Свердловэнерго» зафиксировали незначительный выброс масла. Данное оборудование спроектировано с учётом данного факта и оборудовано устройствами маслоприёма. Инцидент носил точечный характер и не повлёк за собой серьёзных последствий, которые могут вызвать обеспокоенность жителей Артемовского, – рассказали в пресс-службе компании.

Добавим, что энергетики сейчас из-за аномально жаркой погоды проводят дополнительное обследование оборудования в регионе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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