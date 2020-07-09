Жителя Березовского оштрафовали за жестокое обращение с собакой

10:37 | 10.07.2020

Фото: slrgel.ru

В Березовском с мужчины взыскали уголовный штраф за жесткое обращение с животным. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.



В Березовское отделение судебных приставов поступил документ о взыскании штрафа в размере 50 000 рублей с местного жителя. В суде установили, что 67-летний мужчина выгуливал свою собаку на поводке без намордника, когда соседская собака залаяла и подбежала к его псу. За это мужчина причинил животному боль и страдания. В результате причиненных травм собака погибла. Инцидент происходил на глазах у детей, играющих на детской площадке.



Суд признал гражданина виновным по части 2 статьи 145 УК РФ «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетнего» и назначил штраф в размере 50 000 рублей.



– Судебные приставы возбудили исполнительное производство. В добровольный для исполнения срок должник уголовных штраф не оплатил. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. Уголовный штраф был взыскан в полном объеме, – рассказали в пресс-службе ГУФССП.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»