В центре уральской столицы иномарка врезалась в столб

Сегодня утром в центре Екатеринбурга столкнулись две иномарки, одна из которых отлетела в столб.На пересечении улиц Малышева – Горького столкнулись Chevrolet и KIA Rio, последнюю от удара отбросило в сторону. В результате иномарка врезалась в столб со светофором. Автомобили получили серьезные механические повреждения.На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД и пожарные. Информации о пострадавших нет.