В Екатеринбурге 8-летнего велосипедиста сбила машина

Накануне вечером в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре автомобиль сбил 8-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.По предварительной информации, водитель автомобиля «Changan» двигался по Сиреневому бульвару и при повороте на улицу Сыромолотова допустил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть слева направо по ходу движения транспорта по пешеходному переходу.В результате аварии мальчик получил перелом голени. Его отвезли в детскую больницу.По словам 34-летней женщины-водителя «Changan», имеющей стаж вождения три года, она двигалась по Сиреневому бульвару примерно со скоростью 20 км/ч. При повороте налево перед пешеходным переходом она притормозила, чтобы пропустить пешеходов. Затем женщина вновь начала движение, но в этот момент неожиданно слева появился велосипедист. Избежать наезда не удалось, ребенок с велосипедом упал на дорогу.Как сообщила мама ребенка, мальчик направлялся вечером к ней на работу. Перед его выходом из дома она предупредила сына о соблюдении ПДД и обязанности спешиться при переходе дороги. Велозащита на ребенке отсутствовала.Обстоятельства аварии установят в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.