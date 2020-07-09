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00:19 | 10.07.2020
Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области
На свердловских водоемах продолжают ловить браконьеров
Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны по Свердловской области, в ходе проведения рейдовых мероприятий было выявлено 123 административных правонарушения, 49 лиц привлечено к административной ответственности. В ходе мероприятий изъято 173 единиц орудий лова.
Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 84 000 рублей. Наложено штрафов на сумму 190 000 рублей.
По 9 фактам грубого нарушения Правил рыболовства правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.
© «Вечерние ведомости»
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