На свердловских водоемах продолжают ловить браконьеров

00:19 | 10.07.2020

Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области

Государственные инспекторы рыбоохраны по Свердловской области продолжают ловить браконьерах на реках и озерах региона. Так в период с 15 июня по 6 июля было проведено 41 рейдовое мероприятие, в том числе с внештатными общественными инспекторами и сотрудниками МВД.



Как сообщает пресс-служба Рыбоохраны по Свердловской области, в ходе проведения рейдовых мероприятий было выявлено 123 административных правонарушения, 49 лиц привлечено к административной ответственности. В ходе мероприятий изъято 173 единиц орудий лова.



Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 84 000 рублей. Наложено штрафов на сумму 190 000 рублей.



По 9 фактам грубого нарушения Правил рыболовства правоохранительными органами возбуждены уголовные дела.

© «Вечерние ведомости»