«Урал» обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге

21:15 | 9.07.2020

Фото: ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Динамо» на «Екатеринбург Арене» в матче 27-го тура чемпионата России.



Счет был открыт екатеринбуржцами. Гол забил Отман Эль-Кабир. Далее матч в свои ворота забросил Роман Емельянов и счет между командами сорвался. Победу «Уралу» принес Павел Погребняк в добавленное время.



ФК «Урал» находится на седьмой строчке турнирной таблицы. «Динамо» сейчас располагается на девятом.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»