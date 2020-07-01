На остановке в Екатеринбурге загорелся автобус

19:19 | 9.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на остановке возле дома №118 по улице 8 Марта загорелся автобус №54. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пожара никто не пострадал.



На момент возгорания в автобусе было 10 пассажиров, которые покинули салон автобуса самостоятельно. Водитель смог потушить очаг в моторном отеке сам. Чтобы не допустить повторного возгорания, прибывшие на место пожарные отключили клемм аккумулятора от бортовой сети и провели проливку моторого отсека.



Ликвидацией последствий пожара занимались 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»