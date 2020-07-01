 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

18:34 | 9.07.2020

Фото: 9111.ru

В Свердловской области появилась «горячая линия» по выплатам пособий на детей

В Свердловской области заработала «горячая линия» по выплатам пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

Интересующие вопросы родители могут задать по номерам 8 (343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80. Выплаты начали поступать на счета россиян с июня в соответствии с указом Президента.

«Это новая выплата и у свердловчан пока возникают вопросы, например, по подаче заявлений. Для того, чтобы оперативно консультировать мы создали дополнительные телефоны», – сказал министр социальной политики Андрей Злоказов.

В настоящее время на выплаты семьям Свердловской области направлено более 841 миллиона рублей. Размер выплаты в регионе составляет 5757 рублей. Всего будет на выплаты выделено почти 3,64 миллиарда. В настоящее время заявку на выплату подали более 71 тысячи свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:15 | 9.07.2020
«Урал» обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге

20:34 | 9.07.2020
Для Царских дней в Екатеринбурге депутат Александр Петров передал 50 000 масок

19:53 | 9.07.2020
В Екатеринбурге найден похищенный мужчина

19:19 | 9.07.2020
На остановке в Екатеринбурге загорелся автобус

19:08 | 9.07.2020
В Екатеринбурге на звание Почетного гражданина впервые выдвинули троих кандидатов

19:07 | 9.07.2020
В Кунгуре годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту выполнен на 64,62%

18:34 | 9.07.2020
В Свердловской области появилась «горячая линия» по выплатам пособий на детей

18:26 | 9.07.2020
УГМК выделила 1,5 млрд рублей на улучшение экологии на севере Свердловской области

18:18 | 9.07.2020
За сутки в Свердловской области на COVID-19 обследовано 10575 человек

18:12 | 9.07.2020
В Серове школьник спас тонущего ребенка

17:58 | 9.07.2020
Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти

17:48 | 9.07.2020
Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля

17:38 | 9.07.2020
В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков

17:36 | 9.07.2020
По выходным дням движение на улице Карпинского в Перми будет перекрываться

17:17 | 9.07.2020
Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд

17:05 | 9.07.2020
Благодаря нацпроекту в Прикамье закупят два современных операционных микроскопа

17:01 | 9.07.2020
В уральской столице поставлен температурный рекорд

16:47 | 9.07.2020
Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии

16:40 | 9.07.2020
В Екатеринбурге проверили, носят ли маски пассажиры общественного транспорта

16:15 | 9.07.2020
СКР возбудил уголовное дело после похищения екатеринбуржца

16:03 | 9.07.2020
В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть

15:53 | 9.07.2020
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков

15:30 | 9.07.2020
Прокуратура организовала проверку в Тавде из-за незаконного размещения мазута

15:07 | 9.07.2020
На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания

14:46 | 9.07.2020
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка

14:35 | 9.07.2020
В Перми закрывается перекресток Революции и Куйбышева

14:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву

14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн

14:01 | 9.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека

13:40 | 9.07.2020
«Горьковка» открывает open-air

13:39 | 9.07.2020
В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя

13:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети

13:07 | 9.07.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 1,05 балла

12:55 | 9.07.2020
Скончались еще три свердловчанина с коронавирусом

12:53 | 9.07.2020
Уральские врачи вылечили еще 235 пациентов с Covid-19

12:50 | 9.07.2020
37% случаев заболевания коронавирусом за сутки выявлено у прикамцев старше 65 лет

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июль      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 