В Свердловской области появилась «горячая линия» по выплатам пособий на детей

18:34 | 9.07.2020

Фото: 9111.ru

В Свердловской области заработала «горячая линия» по выплатам пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Интересующие вопросы родители могут задать по номерам 8 (343) 312-07-12 и 8 (343) 331-57-80. Выплаты начали поступать на счета россиян с июня в соответствии с указом Президента.



«Это новая выплата и у свердловчан пока возникают вопросы, например, по подаче заявлений. Для того, чтобы оперативно консультировать мы создали дополнительные телефоны», – сказал министр социальной политики Андрей Злоказов.



В настоящее время на выплаты семьям Свердловской области направлено более 841 миллиона рублей. Размер выплаты в регионе составляет 5757 рублей. Всего будет на выплаты выделено почти 3,64 миллиарда. В настоящее время заявку на выплату подали более 71 тысячи свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»