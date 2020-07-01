За сутки в Свердловской области на COVID-19 обследовано 10575 человек

18:18 | 9.07.2020

Фото: sovetskaya-adygeya.ru

За минувшие сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 10575 человек, провели 11633 исследования биологических проб.



Всего в регионе проведено 659656 исследований, обследовано 614170 человек.



Напомним, за минувшие сутки врачи зарегистрировали 163 новых случая COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»