В Серове школьник спас тонущего ребенка

18:12 | 9.07.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Серове на реке Каква восьмиклассник Максим Бояршинов спас тонущего ребенка, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Юноша отдыхал с друзьями и увидел, что мальчик захлебывается в воде.



«Он, ни медля ни секунды, кинулся в воду. До тонущего мальчишки, которому лет 7-8, было метров пять. Добравшись до захлебывавшего ребенка, подросток взял его за руку и вытащил на островок, расположенный посередине русла реки Каквы, где тоже отдыхали дети. У одной из девочек Максим спросил разрешения воспользоваться плавательный кругом, одел его на перепугавшегося мальчугана и перевел его на берег к бабушке, которая после чудесного спасения внука поблагодарила подростка», - рассказали в МЧС.



О поступке Максима узнали из соцсетей. Бабушка спасенного мальчика поблагодарила юношу в одном из пабликов «ВКонтакте».



«Он спас моего внука Андрея, который чуть не утонул. Мы с ним пошли под автомобильный каквинский мост, где камень жертвам наводнения, он у меня ходил с берега на берег, раз 7, потом смотрю вроде поплыл, это оказывается он в воронку попал, как мальчишки потом объяснили, я закричала «мальчики, помогите!», и в этот момент мальчик Максим кинулся в воду, спас его. Я у него спросила фамилию, имя и школу и всё. Надеюсь, что он увидит это», - поделилась женщина.



Сейчас ГУ МЧС рассматривает вопрос представлении героя к награде МЧС.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»