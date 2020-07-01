В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков

17:38 | 9.07.2020

Фото: picgalleria.com

Сегодня в Екатеринбурге осудили участников организованной группы, которые похищали продукты и бытовые товары из прицепов припаркованных грузовых автомобилей. Общий ущерб их преступных действий составил свыше 6 миллионов рублей.



Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, в течение 2017 года два иностранных гражданина ближнего зарубежья 30-летний Кирил Гостюхин и 33-летний Азизабек Мирзаев, действуя в составе организованной группы во главе с Гостюхиным, тайно похищали продукты питания, бытовые товары и иное ценное имущества из прицепов и полуприцепов припаркованных грузовиков на территории Свердловской области. В целях конспирации они использовали перчатки и темную одежду, а преступления совершали ночью.



Подсудимые признали вину в совершении преступлений лишь частично, не признавая совершение краж организованной группой, хотя государственное обвинение представило неопровержимые доказательства вины в инкриминируемых им деяниях.



С учетом позиции государственного обвинения Железнодорожный райсуд Екатеринбурга назначил Кирилу Гостюхину наказание в виде пяти лет лишения свободы, Азизабеку Мирзаеву – в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»