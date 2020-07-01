Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд

17:17 | 9.07.2020

Часть депутатов думы Белоярского городского округа продолжает добиваться отстранения от должности председателя Андрея Воробьева, который был назначен большинством голосов в марте 2019 года. По мнению парламентария Сергея Платоненко, при голосовании по избранию Воробьева спикером была допущена ошибка, поэтому его нельзя считать легитимным председателем.



Белоярский районный суд отказал Платоненко в удовлетворении требований, Свердловский облсуд оставил решение нижестоящей инстанции без изменений. Сергей Платоненко намерен добиться справедливости в кассационной инстанции. Заседание Седьмого кассационного суда по данной жалобе назначено на 15 июля.

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