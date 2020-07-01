В Екатеринбурге проверили, носят ли маски пассажиры общественного транспорта

16:40 | 9.07.2020

Сегодня, 9 июля, в Екатеринбурге сотрудники «Муниципальной транспортной безопасности» и МОБ провели рейд по соблюдению санитарных мер в общественном транспорте. Инспекторы проверили наличие средств индивидуальной защиты как у водителей и кондукторов, так и у пассажиров.



Напомним, что в мае 2020 года вышел указ губернатора Свердловской области о введении масочного режима, согласно которому все жители области должны пользоваться средствами индивидуальной защиты внутри транспорта и общественных помещений.



Однако сегодня в первом же инспектируемом автобусе находились пассажиры без масок. Сотрудники МОБ составили протоколы на нарушителей. Документы передадут в судебные инстанции на рассмотрение. После этого к гражданам, не соблюдавшим масочный режим, применят штрафные санкции – от 1 до 30 тысяч рублей.



Помимо этого, инспекторы проверяли наличие предупреждающих объявлений с информацией об обязательном использовании масок внутри салонов транспорта и применение аудиороликов, напоминающих пассажирам о действии масочного режима.



Так, с водителями общественного транспорта, где подобных напоминаний не было, провели профилактическую беседу и порекомендовали устранить нарушение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»