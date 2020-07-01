В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть

16:03 | 9.07.2020

В Полевском из-за действий местной администрации может вспыхнуть межрелигиозный конфликт, вызванной вырубкой части городского парка. На его месте планируется строительство мечети. Речь идет о парке, расположенном на улице Павлика Морозова в районе Лыжной базы, которая, по некоторым данным, принадлежит Северскому трубному заводу.



В настоящее время земельный участок площадью 3509 кв.м., на котором планируется строительство культового сооружения, относится к категории земель Р2 (зона рекреационно-ландшафтных территорий, парки, скверы), однако уже в ближайшее время его хотят перевести в категорию О1(Зона делового, общественного и коммерческого назначения). По информации издания, в последующем земельный участок планируется передать в безвозмездное пользование мусульманское общине под строительство мечети.



Публичные слушания по переводу земли в иную категорию назначены на 22 июля, но среди горожан, опрошенных корреспондентом veved.ru, не нашлось ни одного, кто был бы в курсе предстоящего мероприятия. Между тем, Президент России Владимир Путин еще в 2013 году поручил в первоочередном порядке учитывать общественное мнение при выдаче разрешений на строительство культовых объектов.



Чем чревато подобное «затишье» мэрии Полевского, в прошлом году узнал, пожалуй, весь мир, когда тысячи жителей Екатеринбурга выступили строительства храма в сквере у Тетра Драмы в Екатеринбурге.



Ошибки города-миллионика, судя по всему, чиновников ничему не научили, хотя ситуация аналогичная. В настоящее время участок, где планируется строительство мечети в Полевском, представляет из себя хвойный лес, который значительно поредеет после того, как на площадку заведет строительная техника. Учитывая, что в муниципалитете ситуация с экологией итак весьма плачевная, непонятно, почему нельзя было выбрать другую свободную площадку, которых в городе предостаточно.



Известно, что инициатива строительства мечети принадлежит местной мусульманской религиозной организации «Махалля «НУР» №2543 (ей руководит имам-хатыб Хайдар Хантимиров), которой чиновники еще 30 апреля дали «добро» на проведение кадастровых работ, не рассказав об этом широкой общественности.

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