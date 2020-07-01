На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков

15:53 | 9.07.2020

Фото: news.myseldon.com

На Среднем Урале за все время пандемии коронавирусом заразились 390 медиков, двое из которых скончались. Кроме того, еще 100 случаев ждут подтверждения.



Данные цифры были озвучены на встрече полпреда УрФО Николая Цуканова с руководителем свердловского Росздравнадзора Оксаной Федосеевой. Отмечается, что всем заболевшим коронавирусом медикам положены президентские гранты.



Добавим, что Росздравнадзор сейчас проверяет систему здравоохранения Свердловской области на предмет того, как оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19.



– Необходимо продолжить контроль за работой системы здравоохранения. Вы должны обратить особое внимание на качество и своевременность медицинской помощи по другим направлениям, в частности, чтобы онкологическим и кардиологическим больным она также оказывалась в полном объеме, – подчеркнул Николай Цуканов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»