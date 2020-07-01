Новости дня
15:53 | 9.07.2020
Фото: news.myseldon.com
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков
Данные цифры были озвучены на встрече полпреда УрФО Николая Цуканова с руководителем свердловского Росздравнадзора Оксаной Федосеевой. Отмечается, что всем заболевшим коронавирусом медикам положены президентские гранты.
Добавим, что Росздравнадзор сейчас проверяет систему здравоохранения Свердловской области на предмет того, как оказывается медицинская помощь пациентам с COVID-19.
– Необходимо продолжить контроль за работой системы здравоохранения. Вы должны обратить особое внимание на качество и своевременность медицинской помощи по другим направлениям, в частности, чтобы онкологическим и кардиологическим больным она также оказывалась в полном объеме, – подчеркнул Николай Цуканов.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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