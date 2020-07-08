В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека

14:01 | 9.07.2020

Фото: МЧС по Свердловской области

Накануне вечером в Нижнем Тагиле на улице Горбуновская столкнулись Volkswagen и «КАМАЗ». В результате ДТП пострадала водитель иномарки и двое пассажиров, в том числе и ребенок.



Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, вчера, 8 июля, в дежурную часть поступило сообщение об аварии. Прибывшие на место происшествия инспекторы установили, что в 19:30 женщина 1984 года рождения за рулем Volkswagen двигалась по дороге Екатеринбург – Серов в направлении Нижнего Тагила и не предоставила преимущество грузовику при съезде на дорогу Нижний Тагил — Висимо-Уткинск — Усть-Утка.



В результате аварии пострадали водитель и пассажиры иномарки: женщина 1956 года рождения и ребенок 2003 года рождения. Женщину-водителя экстренно госпитализировали. Кроме того, на место ДТП пришлось вызывать спасателей МЧС.



Добавим, что сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства ДТП.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»